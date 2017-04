Mama ist unmöglich Heute | HR | 06:10 - 06:35 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die ganze Wohnung ist ein einziges Chaos. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Henry ist für ein paar Tage verreist. Die drei Damen sind offensichtlich aufgeschmissen. Sogar der Versuch, einen Salat anzurichten, misslingt. Dann haben Milli und Caro auch noch eine verrückte Idee. Sie wollen unbedingt die Reise ins Disneyland nach Amerika gewinnen. Dafür müssen sie beim Wettbewerb "Hausfrau des Jahres" der Zeitschrift "Haus und Herd" mitmachen. Kurzerhand melden sie Mama an. Die ist zwar zu Recht entsetzt davon, aber auch Viktoria hat ihren Stolz. Wäre doch gelacht, wenn sie das nicht schaffen würde. Schon stürzt sie sich in die Vorbereitungen. Original-Titel: Mama ist unmöglich! Untertitel: Hausfrau des Jahres Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, D 1997 Regie: Renata Kaye Folge: 2 Schauspieler: Viktoria Voss Franziska Troegner Old Henry Wolfgang Greese Melanie "Milli" Voss Marie Luise Schramm Caroline "Caro" Voss Anne Sophie Briest Gundula Wawczinek Karin Gregorek Alfred Wawczinek Eberhard Esche Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets