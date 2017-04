27. Spieltag. U. a.: Bor. M’gladbach — Hertha BSC. Im November 1984 gab ein gewisser Dieter Hecking sein Debüt als Profi – als 20-Jähriger in Gladbach. 32 Jahre später kehrte er als Coach zurück – und brachte den strauchelnden Fohlen erstmal den Erfolg zurück. In den ersten sechs Partien unter seiner Leitung hatte Gladbach 13 Punkte gesammelt— 2,17 im Schnitt. Zuletzt blieb die Borussia in fünf Pflichtspielpartien hintereinander sieglos. Im Hinspiel gab’s nichts zu holen, Berlin siegte mit 3:0.