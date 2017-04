Geplantes Thema: - Warum lassen sich Einmachgläser durch einen Schlag auf den Boden öffnen? Wer kennt das nicht? Das Marmeladenglas will einfach nicht aufgehen - erst ein Schlag auf den Boden hilft, das Glas ohne Mühe zu öffnen. Warum ist das so? Vince Ebert erklärt, wie es funktioniert - in "Wissen vor acht - Werkstatt".