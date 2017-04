Britta verblüfft Timo mit einer erfolgversprechenden Spiele-Idee: eine App für Kinder, um die Angst vor dem Krankenhaus zu überwinden. Sie brainstormen eifrig und verbringen dabei einen schönen Tag. Timo ist zunehmend fasziniert von Britta und küsst sie schließlich. Britta ist perplex. Sydney ist glücklich über die Versöhnung mit Gunter und bietet ihm ihre 25 Prozent Stimmrecht für die Zeit ihrer Abwesenheit an. So wäre Gunter nie überstimmt. Nun kann sie entspannt nach Porto fahren. Als Patrick von Gunter seinen Posten als Empfangschef zurückbekommt, will er erst recht in Lüneburg bleiben. Kim ist empört. Aber Eliane bringt sie dazu, noch einmal nachzudenken. Sigrid lädt Peer zum Dank, dass er ihre Probleme gelöst hat, zum Essen ein und bekocht ihn in der Hotelküche. Mathis will seinen Ausstand feiern. Die Kameraden, allen voran Ben und Patrick, täuschen einen Einsatz vor: Mathis muss erst Sydney vom Dach retten, bevor er bei einer Feier verabschiedet wird. Theo schenkt Eliane ein kleines, preiswertes Auto zum Üben. Eliane ist gerührt.