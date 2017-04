Im Tierpark Berlin herrscht Aufbruchsstimmung. Die beiden Malaienbärinnen Linh und Cindy ziehen in die Niederlande. Um ihre letzten Tage zu versüßen, wollen ihnen die Tierpflegerinnen Andrea Fleischer und Evelyn Schmidt mit Zuckerrohr ein besonders leckeres Abschiedsgeschenk machen. Auch im Dickhäuterhaus des Tierparks steht ein Abschied an. Sumatra Elefantenbulle Valentino geht gemeinsam mit den Elefantendamen Cynthia und Nova sowie Sohn Bogor auf große Reise in den Zoo Madrid. In ihrer neuen Heimat werden sie Europas einzige Zuchtgruppe von Sumatra Elefanten sein und sollen dort für reichlich Nachwuchs sorgen. Das Vogelhaus des Berliner Zoos ist heute Schauplatz einer besonderen Vorführung. Tiercoach Dr. Jennifer Zahmel ist zu Besuch und sieht sich an, welche Fortschritte die Schützlinge zusammen mit ihren Tierpflegern beim Klickertraining gemacht haben. Glocke läuten, Kralle heben und sogar Farben unterscheiden - die Vögel präsentieren sich von ihrer besten Seite. Außerdem in dieser Folge von "Panda, Gorilla & Co." : Feuerwehreinsatz im Eisbärengehege, WG-Gründung bei den Tausendfüßlern und der plötzliche Tod der Dianameerkatze Rhea, der nicht nur ihre Schwester Xena und Tierpfleger Fabian Behnke schwer trifft.