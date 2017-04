Tödliches Kommando - The Hurt Locker Heute | Kabel eins | 22:35 - 01:10 Uhr | Kriegsdrama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Inhalt Nach dem Tod ihres Gruppenkommandeurs bekommen die Soldaten eines Bombenräumkommandos im Irak einen neuen, draufgängerischen Vorgesetzten. Sergeant James ist ein Einzelkämpfer, der kein Risiko scheut und damit auch seine Männer in Lebensgefahr bringt. Original-Titel: The Hurt Locker Laufzeit: 155 Minuten Genre: Kriegsdrama, USA 2008 Regie: Kathryn Bigelow FSK: 12 Schauspieler: Staff Sergeant William James Jeremy Renner Sergeant JT Sanborn Anthony Mackie Specialist Owen Eldridge Brian Geraghty Sergeant Matt Thompson Guy Pearce Mercenary Team Leader Ralph Fiennes Colonel Reed David Morse