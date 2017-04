Detective Olivia Benson und ihre Kollegen arbeiten für die Sonderkommission Special Victim Unit in New York. Ihre schwere Aufgabe ist es Sexualverbrechen und Gewalttaten an Kindern aufzuklären: Benson und Stabler sollen den Mord an einen Raketenforscher aufklären, der für ein regierungsnahes Unternehmen gearbeitet hat. Die Leiche wurde angezündet; die Genitalien des Mannes sind verkohlt. Der Adoptivsohn des Wissenschaftlers ist seit dem Mord auf der Flucht...