Das Team rund um den erfahrenen Verhandlungsführer Eric Beaumont wird zu einer Geiselnahme in einer Bank gerufen. Doch die Kontaktaufnahme gestaltet sich schwierig, da die Räuber nicht an einer Kommunikation interessiert sind. Die Polizei steht kurz davor, die Bank von einer Spezialeinheit stürmen zu lassen, da eine Geisel angeschossen wurde, doch Eric bittet um einen kurzen Aufschub. Nachdem ihm dieser nicht gewährt wurde, nimmt er über eine Smartwatch heimlich Kontakt zu der Geisel Angela Rose auf. Diese liefert Eric wichtige Informationen, die ihm helfen, zwei Polizisten das Leben zu retten. Diese Aktion sichert ihm das Vertrauen der leitenden Polizisten und das Team nimmt erneut Verbindung zu Angela auf. Geleitet durch Eric, tritt Angela mit den Geiselnehmern in Kontakt, um zu verhindern, dass weitere Menschen verletzt werden. Ab jetzt zählt jede Sekunde, um der verletzten Geisel das Leben zu retten und um zu verhindern, dass die Täter die Nerven verlieren. Maxime ist begeistert von Erics Vorgehensweise in diesem Fall, dennoch verbirgt sie ein weiteres großes Geheimnis vor ihrem Mentor...