The Jacket Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:20 Uhr | Psychothriller HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Einem Killer gelingt es, den Mordverdacht von sich abzulenken und stattdessen einen Golfkriegsveteranen mit einer Kopfverletzung ins Visier der Polizei zu bringen. Der Soldat, dessen Gedächtnis stark gelitten hat, landet in der Psychiatrie, wo ihn eine Vision plagt: Er ist überzeugt, in vier Tagen tot zu sein. Jack kämpft ums Überleben. Laufzeit: 125 Minuten Genre: Psychothriller, GB, D, N, USA 2005 Regie: John Maybury, Marc Rocco FSK: 12 Schauspieler: Jack Starks Adrien Brody Jackie Price Keira Knightley junge Jackie Price Laura Marano Dr. Becker Kris Kristofferson Dr. Lorenson Jennifer Jason Leigh Jean Price Kelly Lynch Weitere Empfehlungen