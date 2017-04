Vor sechs Jahren ist Jonas Nyvells (André Röhner) Frau bei einem Unfall gestorben. Um seinem Schwiegervater Hakon (Christian Wolff), der ihm die Schuld am Tod seiner Frau gab, auszuweichen, ist Jonas mit seiner kleinen Tochter Lilli nach Chicago ausgewandert. Aber jetzt zieht es ihn in die Heimat zurück. In Stockholm angekommen erfährt er, dass seine Schwiegermutter gestorben ist. Die elfjährige Lilli (Ella Maria Gollmer), die unbedingt ihren Grossvater wiedersehen will, überredet ihn zu einem Besuch in Vickerby. Hier führt Hakon mit seiner jüngeren Tochter Sirka (Eva-Maria Grein) die alteingesessene Glasmanufaktur der Familie. Als Jonas und Lilli hier eintreffen, weigert sich Hakon, seinen Schwiegersohn zu begrüssen. Er ist immer noch felsenfest von Jonas' Schuld an dem Unfall überzeugt. Die Enkelin allerdings schliesst er sofort ins Herz. Während Hakon sich mit Lilli beschäftigt, freundet sich Jonas mit der inzwischen zu einer schönen Frau herangewachsenen Sirka an. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und kommen sich bald näher. Aber ihre Liebe steht unter einem schlechten Stern. Denn Hakon ist noch immer von seinem Zorn auf Jonas geblendet. Diesen Umstand nützt Berit Hanssen (Barbara Wallner) für ihre Zwecke: Die langjährige Buchhalterin weiss, dass es mit der Manufaktur nicht zum Besten steht, und ist heimlich seit Jahren in ihren Chef verliebt.