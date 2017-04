The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Sitcom Infos

Nach wie vor fehlt Sheldon die emotionale Kompetenz, die Emotionen anderer einschätzen zu können. Deshalb leiht er sich ein neu entwickeltes Testgerät aus dem Institut, das tatsächlich all seine Freunde richtig interpretiert. So z.B. Leonard, der sauer auf Penny ist, dass sie ohne Absprache ihrem Bruder erlaubt hat, bei ihnen zu wohnen. Raj möchte derweil endlich erfahren, warum es keine Frau länger mit ihm aushält. Deshalb lädt er einige seiner Exfreundinnen ein, um sie zu befragen. Untertitel: Der Emotionen-Detektor Laufzeit: 30 Minuten Genre: Sitcom, USA 2017 Regie: Mark Cendrowski Folge: 14 FSK: 6 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Raj Koothrappali Kunal Nayyar Penny Kaley Cuoco Amy Farrah Fowler Mayim Bialik