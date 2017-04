Die Simpsons Heute | Pro7 | 20:15 - 20:40 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Lisa kann einen Waschbären durch Herzdruckmassage reanimieren. Das Gefühl, wie wunderbar es ist, einem Tier das Leben zu retten, setzt sich in ihr fest und sie beschließt, ihre Berufung weiter auszubauen. Lisa bewirbt sich für ein Praktikum beim Tierarzt und auch der Schulhamster weiß ihr Engagement zu schätzen. Leider muss sie nun bei anderen Dingen Abstriche machen. Marge will die Haushaltskasse auffüllen und findet Arbeit als Reinigungskraft für Verbrechen. Ein unschöner Job, der Marges Charakter verdirbt... Original-Titel: The Simpsons Untertitel: Lisa und das liebe Vieh Laufzeit: 25 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2016 Regie: Steven Dean Moore Folge: 15 FSK: 12 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets