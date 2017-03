Völkerball ist ein Spiel, das hauptsächlich in der Grundschule gespielt wird, doch ProSieben holt es auf die große Bühne und bedient sich dabei des Erfolgsrezeptes etlicher Shows des Senders, in denen sich Prominente sportlich messen. In diversen Teams treten heute u.a. Costa Cordalis, Jürgen Milski, Micaela Schäfer, Loona, Mola Adebisi, Paul Janke, Marc Terenzi, Hanka Rackwitz, Florian Wess, Alexander "Honey" Keen und Gina-Lisa Lohfink gegeneinander an, um sich möglichst geschmeidig abzuwerfen.