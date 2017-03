Fire From Below - Die Flammen werden dich finden Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | Katastrophenfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Ein geldgieriger Businessmann bohrt auf der Suche nach kostbaren Rohstoffen. Daraufhin erschüttern Explosionen die Gegend und Menschen sterben. Zufällig ist Seismologe Jake Denning vor Ort. Er findet heraus, dass bei den Bohrungen tödliche Gase freigesetzt wurden. Es strömt auch weiterhin aus... Original-Titel: Fire from Below Laufzeit: 105 Minuten Genre: Katastrophenfilm, USA 2009 Regie: Jim Wynorski FSK: 12 Schauspieler: Jake Denning Kevin Sorbo Toni Nelson GiGi Erneta Dr. Karen Watkins Maeghan Albach Floating Victim Chris Combs General Mark "Stonewall" Jackson Alex Cord Sara Pattie Crawford Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets