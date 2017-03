Alle Puzzleteile der Mordermittlung scheinen plötzlich zusammenzupassen: Charlie behauptet, aus Eifersucht gehandelt zu haben, da er seinen Cousin Leon immer beneidet habe. Kühl und detailliert berichtet er, wie er zuerst Kato und danach Leon und Sofia umgebracht hat. Doch Marion Schneider ist von Charlies Geständnis nicht überzeugt und will die Rekonstruktion der Tat vor Ort abwarten, bevor sie ihn hinter Gitter bringt. Auch Kato und Alexander Vinken zweifeln an Charlies Geständnis. Vielmehr vermutet Vinken hinter den Morden die Vertrauensmänner von Vanderkerk. Bei seinen Nachforschungen entdeckt er ein geheimes unterirdisches Labor unter der Vogelscheuche, in dem Vanderkerk seine Drogen hergestellt haben muss. Zu seiner großen Überraschung stellt er fest, dass der Keller Katos Großmutter Renee gehört, die ihn an Vanderkerk vermietet hatte. Sie bestätigt, dass sich Vanderkerk in der Mordnacht sturzbetrunken in ihrem Keller aufhielt und somit das Verbrechen nicht begangen haben kann. Vinkens Theorie ist also hinfällig. Unterdessen stößt Kato auf neue Hinweise: Auf dem Blog eines gewissen "White" findet sie ihre eigenen Kommentare, die zeigen, dass sie sich in der Mordnacht mit White auf dem Schützenfest verabredet hatte. Ines und Kato versuchen, White zu kontaktieren und ihn zu treffen. Dabei gesteht Ines schuldbewusst, dass sie von Luc schwanger und in ihn verliebt ist. In der Mordnacht habe sie Kato weggeschickt, um mit ihrem Vater zu schlafen. Als die schockierte Kato ihren Vater aufsuchen will, um ihn damit zu konfrontieren, wird sie niedergeschlagen und verliert das Bewusstsein ...