Über unsere Herkunft wurde bereits viel gerätselt: Ist der Homo sapiens wirklich die einzige menschliche Spezies auf der Welt? Hat er den Neandertaler wirklich verdrängt? Die Nachricht von einem Skelettfund im spanischen Baskenland erschüttert die Wissenschaft. Gibt dieses Zehntausende Jahre alte Skelett nun endgültig Antwort auf die Frage nach dem Geheimnis unserer Herkunft? Leben die Neandertaler womöglich immer noch mitten unter uns? Waren in Wahrheit Neandertaler die Schöpfer der Wandmalereien von Lascaux? Die Kamera begleitet Prähistoriker, Paläoanthropologen und Genetiker, während sie an der Aufklärung des sensationellen Fundes arbeiten. Bei ARTE dürfen Wissenschaftler neue Wege gehen ein archäologisches Abenteuer auf den Spuren eines kuriosen Vorfahren in der Stammesgeschichte des Menschen. Findige Forscher wie Nicolas Darvain, Archäologe und Spezialist für Rettungsarchäologie, Marcel Otte, Paläoanthropologe und Professor für Vorgeschichte an der Universität Lüttich, sowie Bruno Boulet, Prähistoriker, Spezialist für Mittelpaläolithikum am Französischen Institut für Archäologie, sind an der bahnbrechenden Spurensuche beteiligt.