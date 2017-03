Zur Freude aller beschließen Gunter und Merle, erneut eine Hochzeit zu wagen. Sie planen ihre Heirat für den Sommer. Sydney möchte in einem letzten Gespräch mit Mielitzer abschließen. Doch als er ihr einen wirren Brief aus der JVA schreibt, erkennt sie, dass reden zwecklos ist. Um innerlich mit sich ins Reine zu kommen, will Sydney mit Merle in einen Kurzurlaub starten. Doch auf dem Weg gerät ihr Wagen in gefährliches Blitzeis. Carla unterstützt Sigrids Beteiligung am Backwettbewerb, besteht aber auf Einhaltung der Regeln: Teamarbeit mit Ben und Eliane! Patrick regelt vor der Abreise mit Kim nach Barcelona mit Torbens Hilfe den Verkauf des Askanier-Parks und die Zukunft des Schlosshotels. Als er jedoch alte Briefe seiner Großmutter findet, erkennt Patrick die Bedeutung des Schlosshotels für die Familie und will die Leitung des Hauses selbst übernehmen. Erika bringt Hajo liebevoll bei, wie man Kompromisse schließt. Hajo ist erleichtert, dass sie am Ende einen Weg finden, ihr Zusammenleben in Zukunft besser zu gestalten.