Nach acht Stunden im Probensaal des Bayerischen Staatsballetts schlüpft Ilana Werner um 22 Uhr erschöpft aus den Spitzenschuhen. "Unser Körper ist unser Instrument. Den nehmen wir überall mit hin." Sieben Tage lang tauchen Lena Zieker und Ralph Baudach in Ilanas Welt des Balletts ein. Eine Welt voller Tüllröckchen, Spitzenschuhe, Perfektionismus, Ehrgeiz, Disziplin und Teamwork. Auf der Bühne herrscht die perfekte Illusion scheinbar schwereloser Körper. Freizeit gibt es für die Tänzerinnen und Tänzer kaum. Wann immer es geht, wird trainiert oder geschlafen. Warum entscheiden sich junge Menschen für das Ballettleben? Was treibt sie an, ihre Körper bis über die Schmerzgrenze hinaus zu belasten? Wie gehen sie mit dem ständigen Druck um, der in der Kompanie herrscht? "Manchmal würde ich abends gerne einfach die Schublade zumachen. Doch man ist immer Tänzerin. Immer.", sagt Ilena. Der Film "7 Tage ... im Ballett" zeigt in Bildern voller Bewegung und stiller Poesie, was es wirklich bedeutet, Ballerina zu sein.