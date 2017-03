Patrick steht unter dem Einfluss der Ereignisse um seinen Vater und will Verantwortung für das Familienerbe übernehmen. Kim erinnert ihn daran, dass er damit sein eigenes Leben vergisst. Das sieht Patrick ein. Er will mit ihr nach Barcelona gehen. Doch dann überbringen Ben und Kim ihm eine schockierende Nachricht: Sein Vater ist bei einem Unfall des Gefangenentransporters ums Leben gekommen. Sydney wird einmal mehr von Mathis aus einer gefährlichen Situation gerettet. In der Erkenntnis, wie schnell das Leben vorbei sein kann, wollen die beiden nie mehr getrennt sein. Sydney beschließt, mit Mathis nach Portugal zu gehen. Sigrid hofft, mit dem Gewinn des Torten-Wettbewerbs eine neue berufliche Chance zu bekommen. Leider ergattert sie mit Ben und Eliane an ihrer Seite nur den dritten Platz. Sigrid ist enttäuscht und sicher, dass sie allein bessere Chancen gehabt hätte. Gunter hört auf Thomas' Ratschlag, die Romantik in der Beziehung aufrechtzuerhalten, und schenkt Merle als Zeichen des Neuanfangs einen wunderschönen Verlobungsring.