Gran Canaria, die drittgrößte Kanareninsel, ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen. 800.000 Deutsche verbringen hier jedes Jahr ihre Ferien. Kein Wunder, die Insel bietet Dutzende weiße Strände, sauberes Wasser, Dünen wie in der Sahara. Außerdem herrscht das ganze Jahr über Badewetter, nur selten sinkt das Thermometer unter die 20-Grad-Marke. Wie gut sind die Unterkünfte? Welche Qualität hat das Essen? Und was kostet ein gelungener Urlaub auf Gran Canaria? Zwei Urlaubschecker-Paare finden es mit diesem Test heraus. Was ist spannender, erholsamer und günstiger: ein Pauschal- oder Individualurlaub? Mit mehr als 340 Sonnentagen pro Jahr ist der Süden Gran Canarias eine der sonnenreichsten Regionen überhaupt. Das lockt nicht nur Touristen, sondern auch viele deutsche Auswanderer und Aussteiger. Die Urlaubschecker lernen drei von ihnen kennen. Wie leben sie auf der Insel? Sind ihre Träume vom Leben im ewigen Frühling wahr geworden? Gran Canaria ist ein Ganzjahresziel. Besondert beliebt und gut besucht, wenn in Deutschland der nasse Herbst und der frostige Winter beginnen. Die Kanareninsel gehört zwar zu Spanien, liegt geografisch aber vor Afrika. Die Küste Marokkos ist nur gut 200 Kilometer entfernt. Gran Canaria bietet mehr als die bekannte Baderegion Playa del Ingles oder die Dünen von Maspalomas. Schon wenige Kilometer hinter den Urlaubsgebieten beginnt eine andere Welt: einsame, wilde Gebirge, abenteuerliche Schluchten, kleine Bergdörfer. Darunter Artenara, das höchst gelegene Dorf Gran Canarias mit seinen typischen Höhlenwohnungen. Die Nordküste ähnelt ein wenig der Kapregion Südafrikas: sie ist grün, feucht und fruchtbar. Der Norden überrascht mit Berghängen, Palmenhainen, Obst- und Gemüseplantagen, aber auch mit niedrigeren Temperaturen und gelegentlichen Regengüssen. Knapp 50 Prozent der Insel stehen unter Naturschutz. Las Palmas, mit Abstand die größte Stadt der Kanaren, lockt mit ihrer prächtigen Altstadt, einem riesigen Hafen und einer pulsierenden Vergnügungsmeile.