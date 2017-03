In den Bergen Darjeelings Heute | Phoenix | 19:15 - 20:00 Uhr | Dokumentation Infos

Im Vorland des Himalayas erstreckt sich das verwunschene Hochland von Darjeeling. Im 19. Jahrhundert kultivierten die Briten hier den Teeanbau an sanften Berghängen, die buddhistischen Mönche bauten ihre Klöster schon Jahrhunderte zuvor. Missionare errichteten Schulen in dem angenehmen Gebirgsklima, darüber thronen die Gipfel des Himalayas. Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokumentation, D 2012