Islamistischer Terror in Frankreich und Belgien 2015 und 2016 mit vielen Toten - Europa wird von einer Folge terroristischer Anschläge bisher unbekannten Ausmaßes gleichsam überrollt. Der Anschlag auf "Charlie Hebdo" im Januar 2015, im November 2015 zeitgleiche Angriffe auf die Pariser Konzerthalle Bataclan, eine Reihe von Bars und Restaurants sowie das Sportstadion Stade de France, im März 2016 ein Selbstmordattentat auf den Flughafen in Brüssel. "Terror in Europa" erzählt den schwierigen Kampf Europas gegen den Aufstieg des islamistischen Extremismus.