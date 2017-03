Porsche - ein Mythos? Ein Faszinosum? Auf jeden Fall eine Story wert. Autofans weltweit sind fasziniert von Porsche - und das seit Jahrzehnten. Doch was macht Porsche aus? Darauf sucht "Die Porsche-Story" Antworten - von Fans und Machern, von Beobachtern und Wissenschaftlern. Wir lassen uns die unverwechselbare Form erläutern, spüren den ersten Erfolgen nach auf dem Weg zur profitabelsten Automarke weltweit. Und wir fragen nach den Stolpersteinen und Krisen, die auf diesem Weg zu überwinden waren. Porsche kurz vor der Pleite, der Zwist der Besitzerfamilien Porsche und Piëch, der Versuch der Übernahme von Volkswagen. Der mit Abstand gewonnene Blick zurück erlaubt interessante Einsichten. Erstmals seit seinem Freispruch im Prozess wegen Marktmanipulation im Zusammenhang mit den VW-Aktienkäufen meldet sich der Ex-Chef Wendelin Wiedeking zu Wort. "Die Porsche-Story" führt auch durch die Jahrzehnte, bevor Porsche zur Sportwagenmarke wurde. Im Büro seines Großvaters erinnert der heutige Firmenpatriarch und Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche an seinen Großvater Ferdinand, den genialen Autokonstrukteur. Und natürlich spielt dabei der Rennsport eine wichtige Rolle, auch mit der Rückkehr zum traditionellen Langstreckenrennen in Le Mans, wo Porsche direkt den Sieg nach 17 Jahren Abwesenheit erringt. Motorsporterfolge dienen in der gesamten Firmen-Historie der Beglaubigung der Marke. Der Film wirft mittels Archivmaterial einen Blick in die Geschichte der Firma und zeichnet die Porsche-Story als Teil der deutschen Wirtschaftshistorie nach.