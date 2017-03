Betty und Dr. Behring geraten aufgrund seiner Eifersucht heftig aneinander, und die Situation eskaliert. Unterdessen erhält Talula ein unmoralisches Angebot von Dr. Lewandowskis Vater. Lizzy realisiert hingegen zum ersten Mal, dass auch sie von den Einsparmaßnamen betroffen sein könnte, denn Miras Mobbing gegen sie trägt langsam Früchte. Unterdessen ist Wanda auf der Suche nach einem neuen Sinn in ihrem Leben und hat auch schon eine Idee. In der Klinik kümmern sich Dr. Behring und Betty unterdessen um die junge Mutter Jana Schmied, die mit Übelkeit, Erbrechen und Herzrasen eingeliefert wird. Begleitet wird sie von ihrem Mann Paul, der eine Modelagentur leitet und seiner Frau die Welt zu Füßen legt. Doch Betty fällt schon bald auf, dass sich Janas und Pauls Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft deutlich voneinander unterscheiden. Holger und Dr. Lewandowski behandeln derweil den Alzheimer-Patienten Walter Knappheide, der wegen Durchfall von seinem Sohn Thomas in die Klinik gebracht wird. Ein Demenz-Test gibt Auskunft über den Fortschritt der Erkrankung. Doch abseits des Tests können keine anderen gesundheitlichen Probleme festgestellt werden. Dr. Lewandowski fragt sich, warum Walter Knappheides Sohn dennoch angegeben hat, dass sein Vater Durchfall und andere Probleme hat. Mechthild fühlt sich durch Walter Knappheide an ihre Mutter erinnert, die ebenfalls an Demenz erkrankt war, und es wird deutlich, warum Mechthild und Holger eine so enge Beziehung haben.