Ina Müller begrüßt diesmal Gunter Gabriel, der bewährt "knurrig" sein Leben zwischen Frauen, Alkohol, Erfolg, Absturz und Wiederaufstieg dank Trennkost und Treppensteigen Revue passieren lässt. Da staunt auch Florian David Fitz, seit dem Überraschungserfolg von "Vincent will meer" Kinoliebling in Deutschland. Und dann zeigt er bei einem Spiel mit Ina Müller, in dem ein Pferd, Selbstbräuner und Abführschokolade von großer Bedeutung sind, dass er der Mann ist, auf dessen Wort man sich verlassen kann. Der Musikgast dieser Sendung, Newcomer Tiemo Hauer, stellt sein großes Talent als Songwriter unter Beweis. Und gegen Ende von "Inas Nacht" wird es wieder laut und schnell: Die unvergleichlichen D'Raith-Schwestern aus Bayern versetzen mit ihrem hinreißenden Volksmusik-Punk selbst den vor dem "Schellfischposten" auf seine Einsätze wartenden Shanty-Chor "De Tampentrekker" in Ekstase. 14 Personen bestreiten wie immer das Publikum - mehr passen nicht rein bei "Inas Nacht", aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch! (Sendung vom 7. Oktober 2010)