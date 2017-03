Bei "LexiTV" dreht sich in dieser Ausgabe alles um eine Maschine, die das Baugewerbe revolutioniert hat. Es geht um den Bagger in all seinen Ausführungen! Überall, wo große Mengen Material bewegt werden müssen, sind Bagger heute nicht mehr wegzudenken. Auch beim Abbruch von Gebäuden und sogar auf dem Wasser kommen Bagger zum Einsatz. Dabei strahlen die Maschinen eine ganz besondere Faszination aus. Der Berufswunsch "Baggerfahrer" steht bei Kindern hoch im Kurs. "LexiTV" über kleine und große Giganten der Baustelle.