Seit mehr als 100 Jahren ist der Leipziger Hauptbahnhof nicht nur einer der schönsten, sondern auch der flächenmäßig größte Kopfbahnhof Europas. Er ist das Herz der Stadt und es schlägt rund um die Uhr, 24 Stunden. Nachts mit ruhigerem Puls, doch schon im Morgengrauen dafür gerüstet, mehr als 120.000 Reisende tagtäglich zu empfangen, versorgen und sicher weiterzubefördern. Doch wer sind diese Menschen, die an diesem besonderen Ort Weichen stellen, die Sicherheit garantieren und die abseits des Reiseverkehrs in den 140 Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants nahezu alles anbieten, was Leib und Seele zusammenhält? Einer von ihnen ist Blumen-Hanisch. Ein Familienbetrieb. Bereits der Blumenschmuck anlässlich der Einweihung des Leipziger Hauptbahnhofs stammte von den Hanischs. 1912 eröffneten sie erst in der Westhalle, 1916 in der Osthalle je einen Blumenkiosk. Wie es ihnen gelang ihr Blumengeschäft auf dem Hauptbahnhof durch fünf Generationen zu manövrieren und was es bedeutet, täglich von früh bis abends Blumen an die Kunden zu bringen, auch davon erzählt dieser Film. Ob die Deutsche Bahn oder die Bundespolizei, die Mitarbeiter der Bahnhofsmission oder die der ehemaligen Mitropa - aus unterschiedlichen Perspektiven entdeckt der Film einen Ort, der ebenso geschichtsträchtig wie geheimnisvoll unser Leben spiegelt. Denn ob Abschied oder erster Kuss, mit Rosen oder Liebeskummer, Koffer oder letztem Hemd - der Leipziger Hauptbahnhof schreibt unglaubliche Geschichten, Tag für Tag, 24 Stunden.