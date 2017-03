Patrick lässt den Tod seines Vaters nicht an sich herankommen und versucht, weiter zu funktionieren. Sydney ist geschockt, selbst Merle und Gunter sind betroffen und hoffen, dass durch Mielitzers Tod die Familienfehde zwischen den Mielitzers und den Flickenschilds ein Ende nimmt. Patrick glaubt jedoch, dass genau diese Geschichte Schuld ist am Tod seines Vaters. Sydney wird bewusst, wie ungerecht ihr Vater damals gegenüber der Familie Mielitzer vorgegangen ist. Gunter kann nicht glauben, dass Sydney darum Patrick die Hälfte ihrer Hotelanteile übereignen will. Der Repräsentant der Hamburger Kaffeegroßrösterei Grollmann, Peer Juncker, will von Lüneburg aus eine Fair-Trade-Linie aufbauen. Zu Ben hat er über ihre gemeinsame Leidenschaft für Motorräder sofort einen Draht. Und offensichtlich hat Peer auch einen Schlag bei den Damen, denn auch Sigrid findet ihn sehr sympathisch, als sie das erste Mal zusammentreffen. Doch dann reagiert Sigrid reserviert, als sie hört, dass Peer für Grollmann arbeitet. Timo ist enttäuscht, dass er seine Mutter Carla nicht mehr antrifft, die nach Kreta gereist ist.