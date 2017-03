Erst kürzlich haben Klimaforscher wieder alarmierende Zahlen von den Polkappen unserer Erde veröffentlicht. Die Gletscher schrumpfen, das arktische Meereis schwindet. Wird die große Schmelze zur weltweiten Bedrohung? Wie begegnen wir Menschen den Herausforderungen des Klimawandels? Nach wie vor gibt es in den Rechenmodellen der Klimaforscher viele Unbekannte. Eine präzise Vorhersage von Klimaveränderungen ist deswegen nahezu unmöglich. In dieser Ausgabe von "LexiTV" geht es um den aktuellen Stand der Forschung, um die Arbeit von Wissenschaftlern auf Grönlands Eisschild und um die Zukunft des Wintersports in deutschen Skigebieten.