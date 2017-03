Im Dezember 2014 bedroht Marek K. die Kassiererin eines Supermarkts in Hannover mit einer Pistole und verlangt Geld. Ein junger Mann versucht den Täter zu überwältigen und wird mit zwei aufgesetzten Schüssen getötet. Neben diesem Raubmord begeht Marek 23 weitere Überfälle in ganz Deutschland, oft in der Nähe der Autobahnen A2 und A9. Die Ermittlungsgruppe "Discounter" kommt Marek K. u. a. per Handy-Ortung, ballistischen Gutachten und DNA-Spuren auf die Schliche. Im Juni 2015 überwältigen ihn Spezialeinsatzkräfte auf einem Autobahn-Rastplatz bei Dresden.