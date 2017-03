Mit dabei sind u.a. Nik P, Nicole, Nino de Angelo, Tina York Sänger und Moderator Leonard lädt ein zu einer sommerlichen Reise rund um den legendären Lago Maggiore, im Schweizer Sonnenkanton Tessin. Genau dorthin, wo im Jahr 2000 alles begann. Im Gepäck hat er viele bekannte Künstler und jede Menge gute Musik. Er besucht Ascona und Locarno, die schönsten Orte am Lago Maggiore und begibt sich in die wunderschönen, wildromantischen Täler, die wie der See zum neuen Nationalpark Locarnese gehören. Die Vielfältigkeit des Schweizer Urlaubskantons Tessin zeigt sich auch bei den Ausflügen nach Gentelino, Riva San Vitale, Cademario, Indemini, Bellinzona und auf die Brissago-Inseln. Natürlich stellt Leonard auch in dieser Sendung wieder ein traditionell-regionales Rezept vor. Die musikalischen Gäste sind u.a. Nik P, Nicole, Nino de Angelo, Tina York, G.G. Anderson, Claudia Jung, die Cappuccinos, Anita & Alexandra Hofmann, Jörn Schlönvoigt, Anna Maria Zimmermann und der Schweizer Roger de Win.