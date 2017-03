Als Robert und Werner mit Charlotte einen Ausflug zum See machen, um ihrer Erinnerung auf die Sprünge zu helfen, geraten Vater und Sohn aneinander. Werner schafft es nicht mehr, Charlottes Sehnsucht nach Zärtlichkeiten aus dem Weg zu gehen und es kommt zu einem Kuss. Friedrich ärgert sich, dass Werner im Gegensatz zu ihm vor Charlotte so gut dasteht. Schließlich reißt ihm der Geduldsfaden - Clara und William planen ein Probe-Hochzeitsessen, zu dem Adrian und Desirée eingeladen sind. Clara und Adrian verstehen sich geradezu blind. Desirée missfällt dies und sie versteht es geschickt, William aufzuwiegeln. Natascha und Michael schlafen miteinander - doch Michael macht ihr danach klar, dass er nach wie vor keine Versöhnung im Sinn hat. Bevor es zu einer Aussprache zwischen den beiden kommt, erfährt Michael am Telefon, dass seine Tochter Debbie einen schweren Unfall hatte und ihr eine Querschnittslähmung droht. Natascha erfährt auf ihrer Mailbox, dass Michael auf der Stelle nach Italien abgereist ist. Friedrich fordert Beatrice auf, innerhalb kürzester Zeit ihre Heilung zu inszenieren, damit sie nicht mehr mit dem Rollstuhl umherfahren muss.