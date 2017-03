Wie ist das Leben mit über 100 Jahren? "Ü100" - Ein Dokumentarfilm über den Alltag und das Leben von acht Menschen, die über 100 Jahre alt sind. Fünf von ihnen wohnen im Seniorenheim, drei noch (fast) selbstständig zu Hause. Der Dokumentarfilm von Dagmar Wagner kommt am 6. April ins Kino. Christoph Heins neuer Roman "Trutz" Dieser Roman besichtigt ein Jahrhundert. Hitler und Stalin errichten ihre Diktaturen und die Familie Trutz, ursprünglich aus Mecklenburg, gerät in das Räderwerk von Verfolgung, Terror und Tod in Stalins Lagern. "artour" hat Christoph Hein in seinem Haus in Havelberg besucht. Judith Holofernes mit zweiter Soloplatte Auf ihrem zweiten Solo-Album "Ich bin das Chaos" ist die Sängerin der Erfolgsband "Wir sind Helden" ganz bei sich angekommen. In ihren Songs erzählt sie Geschichten, von Charakteren, in denen sich jeder wiederfinden kann. Der Comedy-Magier Carl-Einar Häckner auf Tour Er ist einer der lustigsten Zauberer und einer der zauberhaftesten Comedians der Welt, er wurde vor einigen Jahren zum "Sexiest Man of Sweden" gewählt und tourt jetzt durch Deutschland. Jetzt kommt Häckner erstmals auch ins MDR-Sendegebiet - am 31.3. nach Dresden und am 01.04. nach Leipzig.