School Days - Life in a Boarding School - Treasure, the boarder / Fletcher, the day-student / Shanno

Mehr Termine Inhalt Treasure geht seit zwei Jahren auf das Internat Buckswood. Wie die Hälfte der Schülerinnen und Schüler hier kommt sie nicht aus Großbritannien, sondern aus dem Ausland. Ihre Familie lebt in Swasiland und Treasure sieht sie dreimal im Jahr, in den langen Ferien. Mittlerweile hat sie auf ihrer Schule viele Freundinnen gefunden. Ihre beiden Zimmergenossinnen kommen aus Spanien und Kolumbien. Jetzt, mit 17 Jahren, lernt Treasure für ihre A-Levels, denn ihr Wunsch ist es, einmal Diplomatin zu werden. Außerdem bereitet sie einen Vortrag über Aids in Swasiland für die nächste Schulversammlung vor. / Der 14jährige Fletcher wohnt wie die Hälfte der Schülerinnen und Schüler nicht auf dem Campus: Er lebt noch zuhause bei seinen Eltern und kommt jeden Tag mit dem Bus zur Schule. In seiner Freizeit trainiert Fletcher eine Fußballmannschaft oder engagiert sich in der Schule im sogenannten Buddy-Programm. Hier hilft er als "Kumpel" neuen Schülerinnen und Schülern dabei, sich einzuleben und sich mit den ganzen Regeln und Angeboten zurechtzufinden. Ein weiteres, großes Hobby von Fletcher ist die Schauspielerei. Zu Weihnachten ist er in der Schulaufführung von "A Christmas Carol" von Charles Dickens zu / Als "Prefect" muss Shannon darauf achten, dass die anderen Mädchen im Wohnheim ihre Zimmer aufräumen, die Schuluniform richtig anlegen und sich beim Essen gut benehmen. Zum Glück wissen Shannons Freundinnen, dass sie solche Kritik nicht persönlich nehmen dürfen, sondern dass dies zu Shannons Job als "Prefect" gehört. Für dieses Amt wird man ernannt und ist damit auch für bestimmte Dinge verantwortlich. Sogar Strafen darf ein "Prefect" verhängen. Beim regelmäßigen Treffen mit den anderen Mädchen und den Betreuerinnen aus dem Wohnheim wird der Alltag organisiert oder es werden auch Pläne für die Weihnachtszeit geschmiedet. Original-Titel: School Days - Life in a Boarding School Laufzeit: 30 Minuten Genre: Bildungsprogramm, GB Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets