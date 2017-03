Boston to Bermuda - From Boston to Bermuda / Off to school / Out and About / Food / Christmas / Berm Heute | WDR | 07:20 - 07:50 Uhr | Bildungsprogramm Infos

Jackie und Louisa sind gute Freundinnen - beide kommen aus Boston, Großbritannien. Allerdings ist Jackie vor kurzem auf die Bermudas gezogen. Doch die beiden finden einen Weg, um sich auf dem Laufenden zu halten: Sie schnappen sich ihre Kameras und zeigen sich gegenseitig, was gerade los ist auf der anderen Seite des Atlantiks. / Louisa möchte mehr über Jackies neue Schule wissen. Ist es dort genauso wie auf ihrer alten High School in Boston? Und gibt es auch eine Schuluniform auf der tropischen Insel? Jackie und Louisa nehmen ihre Kameras und machen einen Rundgang? Mal sehen, wer das größere Sportfeld hat. / Heute stehen verschiedene Ausflüge auf dem Programm. Jackie besucht St. George, wo die ersten Siedler gewohnt haben, und auch Boston hat viele historische Sehenswürdigkeiten zu bieten. Und dann gibt es natürlich noch die Strände! / Heute wollen Jackie und Louisa wichtige wissenschaftliche Forschung betreiben: Also treffen sie sich online und probieren neue Süßigkeiten aus. Dabei diskutieren sie ihre Lieblingsgerichte, vergleichen Frühstückstraditionen und staunen, welche Gerichte Jackie noch auf den Bermudas entdeckt hat. / Die Palme dekorieren und einen Sonnenbrand kriegen oder traditionellen Pudding essen und die Rede der Queen hören? Jackie und Louisa verbringen sehr unterschiedliche Weihnachtstage in Boston und Bermuda. / Jackie lebt jetzt für sieben Monate auf den Bermudas. Zeit für ein erstes Fazit: Welcher Wohnort gewinnt im Bezug auf Strände, Schule und Freizeit-Möglichkeiten? Jackie und Louisa vergeben Punkte. Aber die Frage, ob wo Jackie sich zuhause fühlt, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Original-Titel: Boston to Bermuda Laufzeit: 30 Minuten Genre: Bildungsprogramm, D