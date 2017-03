Reports in English - Me and My Future - Jade and Cooking / Tom and Dancing / Rob and Volunteering Heute | WDR | 07:20 - 07:50 Uhr | Bildungsprogramm Infos

Das Restaurant "fifteen" an der Küste Cornwalls hat eine besondere Mission: Hier erhalten fünfzehn junge Menschen eine zweite Chance und werden zu Profi-Köchen ausgebildet. Eine von ihnen ist Jade, die nach einem geschmissenen Studium in der Luft hing und nicht genau wusste, was sie jetzt tun sollte. Seit sie im "fifteen" arbeitet hat sie viel über Lebensmittel und eine moderne, britische Küche gelernt. Auch ein spezielles Coaching, in dem Jade lernt, mit Stress umzugehen, ist Teil der Ausbildung. Denn auf Jade kommt eine ganz besondere Aufgabe zu: Beim "Great Cornish Food Festival" muss sie ihren Chefkoch bei einer Koch-Präsentation vor hunderten Besuchern unterstützen. Jade hofft, dass sie sich trotz der hohen Anforderungen bei der Ausbildung ihren neuen Traum von einer Zukunft als Köchin erfüllen kann. / Tom Wootton trainiert jeden Tag von morgens bis abends hart für seinen Traum: Der 20-Jährige will Tänzer werden, seit er als Kind seine Begeisterung für das Ballett entdeckt hat. Seit zwei Jahren studiert er am "Liverpool Institute for Performing Arts" (LIPA). Er weiß, dass die Konkurrenz sehr groß ist. Doch seine Mitstreiter in der drei Jahre langen Tanzausbildung sind zwar Konkurrenten, aber auch seine Freunde. "Man muss das einfach akzeptieren", sagt Tom. Sein nächstes großes Ziel ist es, in eine Master-Class aufgenommen zu werden. Hier fördern wichtige Personen der modernen Tanz-Industrie erfolgversprechende Talente - ein wichtiger Schritt ins spätere Berufsleben. Tom hofft, dass er gut genug ist und ihm keine Verletzung einen Strich durch die Rechnung macht. / Lange Zeit war Rob ein erfolgreicher Sportler. Doch als er seine Karriere nach einer Verletzung aufgeben musste, wusste er nicht weiter. Denn die Schule hatte er sehr vernachlässigt. Erst als er Kontakt zu freiwilligen Helfern bekam, die kranke Kinder in einem Hospiz betreuten, sah er wieder einen Sinn in seinem Leben. Er entschied sich, aktiv zu werden und anderen Leute zu helfen. Nun arbeitet er als Freiwilliger in Wales, in seinem Heimatort Llanrumney, einem Vorort von Cardiff. Oft hilft er im Jugendzentrum, wo er bei den Kindern als Spielpartner oder Ansprechpartner gefragt ist. In der Gegend gibt es gerade viele Umbrüche und Rob kämpft für den Erhalt der sozialen Einrichtungen. Dazu versucht er die Unterstützung von einflussreichen Bürgern zu gewinnen und mehr Jugendliche für die Freiwilligenarbeit zu begeistern. Er hofft, dass er selbst vielleicht irgendwann einen festen Job als Sozialarbeiter findet. Original-Titel: Me and My Future Laufzeit: 30 Minuten Genre: Bildungsprogramm, D