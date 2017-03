Claire (Susanne Lothar) und Robert (Ulrich Mühe) sind dabei, ihr Haus in Italien zu verkaufen und das, was sich in zehn Jahren Ehe darin angesammelt hat, aufzuteilen. Ein tragisches Ereignis hat der ohnehin schon angeschlagenen Beziehung endgültig den Rest gegeben: Claires Schwester ist vor einem Jahr in ebendiesem Haus tot aufgefunden worden - ermordet. Wie besessen versucht Claire in diesem Jahr, den Mörder ihrer Schwester zu finden. Sie ist überzeugt: Sobald sie weiß, wer der Täter ist, wird sie das Unfassbare begreifen können und endlich ihren Frieden finden. Außerdem hofft sie, dass sie damit auch ihr Gedächtnis wiederfindet. Das Gedächtnis, das sie mit dem Tod ihrer Schwester verloren hat. Doch jetzt, nach einem Jahr, ist ihre Ehe am Ende, das Haus so gut wie verkauft, und der Mörder läuft immer noch frei herum. Claire gibt auf. Fast. Bis sie auf einmal Auffälligkeiten in Roberts Verhalten bemerkt. Verheimlicht ihr Mann etwas vor ihr? Hat er möglicherweise etwas mit dem Tod ihrer Schwester zu tun? Ein Katz- und Maus-Spiel beginnt. Und wieder verfolgt Claire eine Spur, ein letztes Mal. Sie versucht herauszufinden, was wirklich geschah, als ihre Schwester starb. "Das Vergnügen, einen Film anzuschauen, besteht darin, zu erfahren, was als nächstes passiert", sagte der US-amerikanische Filmproduzent Samuel Goldwyn einmal. "Nemesis" funktioniert genau andersherum: Das Publikum fragt sich, was zuvor geschah, während sich die Ereignisse im Rückblick offenbaren -