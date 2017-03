Simone fordert von Axel, seine politischen Beziehungen spielen zu lassen, damit die Standardtanz-Stadtmeisterschaft in der Tanzfabrik stattfinden darf. Als seine Bemühungen endlich Früchte tragen, genießt Axel seinen Triumph in vollen Zügen. Sein Hochgefühl wird jedoch jäh gestoppt, als er von einem alten Bekannten erpresst wird. Ben soll für eine Nacht auf Melanie aufpassen und nimmt sie mit ins Penthouse, was Franziska gar nicht gefällt. Schließlich handelt es sich um die Person, die dafür gesorgt hat, dass Vanessa und Tom getrennt sind. Als Melanie wieder einmal heimlich auf eine Party verschwinden will, beschließt Franziska, es Melanie wenigstens ein bisschen heimzuzahlen. Nach der intensiven Nähe mit Marco kehrt Sarahs Abneigung gegen ihn umso stärker zurück. Sie hält ihn nach wie vor für einen eingebildeten Schnösel. Doch als sie ihn dabei beobachtet, wie er mit Natalie für die Stadtmeisterschaft trainiert, ist sie wider Willen fasziniert...