Axel ist fassungslos, dass Simone ihm in aller Öffentlichkeit in den Rücken fällt. So zieht der Skandal weitere Kreise und es dauert nicht lange, bis er auch seinen Job als Beauftragter des Leistungszentrums los ist. Dass der Oberbürgermeister seinen Rücktritt fordert, versteht sich von selbst. Am Ende bleibt Axel nichts anderes übrig, als es Simone mit gleicher Münze heimzuzahlen. Maximilian und Isabelle geht es angesichts ihrer erfolgreichen Intrige gegen Axel und Simone blendend. Isabelle freut sich, als sich Maximilian bei ihr für ihre Unterstützung in der letzten Zeit bedankt. Doch Isabelle weiß auch, dass diese neue Vertrautheit auf wackligen Füßen steht. Ungeachtet von den Turbulenzen, die Axels Schwarzgeldaffäre verursacht, bereitet sich Marco gewissenhaft mit seiner Tanzpartnerin Natalie auf die Stadtmeisterschaft vor. Dennoch macht er sich Sorgen: Wenn die Tanzfabrik schließt, kann er seine Hoffnungen auf eine Profi-Karriere vergessen.