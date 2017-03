Schockiert muss Simone erfahren, dass Natalie durch ihre Verletzung nicht mit Marco bei der Stadtmeisterschaft antreten kann. Marco trifft diese Nachricht ebenso hart wie Simone. Als sich keine professionelle Tänzerin dazu bereit erklärt, mit Marco anzutreten, hat Lena ein Idee: Sie schlägt vor, dass Sarah als Tanzpartnerin einspringt. Ben verdächtigt Maximilian des Drogenkonsums und beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Ben bekommt die Bestätigung für seinen Verdacht, als er dafür sorgt, dass Maximilian unvorbereitet auf seinen Dealer trifft. Doch Ben will einen endgültigen Beweis und schickt eine Haarprobe von Maximilian zur Analyse an ein Labor. Franziska und dem Eishockeyteam steht ein wichtiges Spiel bevor: Ein Talentscout hat sich angekündigt. Melanie sieht eine Gelegenheit gekommen, sich an Franziska dafür zu rächen, dass sie sie die ganze Nacht über ausgesperrt hat. Also sorgt Melanie dafür, dass Franziska nicht am Eishockeyspiel teilnehmen kann. Das führt zu einem heftigen Streit zwischen Franziska und Melanie ? mit Folgen.