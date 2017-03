Simone ist schockiert darüber, dass sie alle Fördergelder an die Stadt zurückzahlen muss. Doch aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Sie erreicht beim Oberbürgermeister eine Fristverlängerung bis zur Stadtmeisterschaft. Der erste Schritt zur Rettung der Tanzfabrik ist somit getan, doch nun benötigt sie einen Sponsor, der ihr den nötigen finanziellen Spielraum ermöglicht. Sarah ist wider Willen beeindruckt, als sie Marco und Natalie beim Training beobachtet, doch sie redet sich weiterhin ein, Paartanz sei uncool. Marco ist das egal, denn er hat nur die Stadtmeisterschaft vor Augen. Doch beim Training verletzt sich plötzlich seine Tanzpartnerin Natalie. Die Beziehung zwischen Isabelle und Maximilian hat sich verändert. Isabelle sieht Maximilian mit anderen Augen, und auch Maximilian ist ehrlich froh, Isabelle an seiner Seite zu haben. Die beiden sind entschlossen, gemeinsam weiter ihre Ziele zu verfolgen, doch sie ahnen nicht, dass Ben kurz davor ist, hinter das Geheimnis von Maximilians Drogensucht zu kommen.