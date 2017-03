So baut man Traumautos - KTM X-Bow Morgen | Discovery Channel | 09:30 - 09:50 Uhr | Dokureihe Infos

Seit 1994 entwickelt und produziert die KTM AG Motorräder für Rennstrecken, Geländepisten und Straßen. Der Motorsport stand bei KTM schon immer im Mittelpunkt. Das Werks-Rennteam hat über 200 WM-Titel und Landesmeisterschaften in den verschiedensten Klassen gewonnen. KTMs einziges Auto ist sehr von den Superbikes der Marke beeinflusst: Es hat einen starken Motor, ein solides Chassis und ein markantes Aussehen. Mit hochmoderner Technik und verblüffender Leistung verkörpert der X-Bow KTMs Vorstellung von Fahrspaß auf vier Rädern. Original-Titel: How It's Made: Dream Cars Laufzeit: 20 Minuten Genre: Dokureihe, CDN 2014 Folge: 9 Schauspieler: Narrator Brooks T. Moore