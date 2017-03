Clara versöhnt sich mit Adrian und lässt sich von André überreden, die Romantikhütte für Melli mit Stoffen für eine Sardische Nacht herzurichten. Adrian hilft ihr dabei. Als die Farbstoffe in einem der Tücher eine allergische Reaktion hervorrufen, müssen Adrian und Clara sich gegenseitig am Rücken kratzen. Dabei kann Adrian seine Gefühle kaum mehr unter Kontrolle halten - Friedrich hört Beatrices Geständnis gegenüber Desirée mit an und triumphiert. Er spielt Beatrice die Aufnahme mit dem Geständnis vor und will sie veröffentlichen, wenn sie ihm nicht ihr Geld aus dem Schließfach gibt und ihre Anteile am "Fürstenhof" überlässt. Natascha verhält sich ruhig gegenüber Michael und hält Nils auf Abstand. Werner gibt Nils indirekt die Schuld an Charlottes Suizidversuch. Bei einer Auseinandersetzung zwischen David und Oskar brennen bei Nils schließlich die Sicherungen durch. André fürchtet immer mehr, dass Melli mit Gerti nach Sardinien gehen könnte. Er lädt Melli daher zu einer Sardischen Nacht, doch Gerti manipuliert den Einladungstext, so dass er sehr plump wirkt. Trotzdem nimmt Melli die Einladung an und André gelingt es, sich leidenschaftlich mit ihr zu versöhnen. Als Charlotte auffällt, dass Werner nicht mehr so für Zärtlichkeiten zu haben ist wie früher, stellt sie ihn zur Rede.