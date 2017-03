Panda, Gorilla & Co. - Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin Heute | RBB | 05:30 - 06:20 Uhr | Reportagereihe Infos

Im Dickhäuterhaus des Berliner Tierparks gab es vor 5 Tagen eine Riesenüberraschung. Ein kleiner Elefantenbulle ist früher als erwartet auf die Welt gekommen. Mama des kleinen Elefanten ist die asiatische Elefantenkuh Kewa. Auch die beiden Schwestern des kleinen Bullen Thuza und Pantha passen besonders gut auf ihren kleinen Bruder auf. Seit drei Monaten gibt es Nachwuchs bei den Ozelots im Raubtierhaus des Berliner Zoos. Doch Ozelot Mama Sarah beschützt und versteckt Tochter Mila vor fremden Blicken. Damit die Tierpfleger Ricardo Rzeppa und Oliver Bock sich das kleine Kätzchen mal richtig ansehen können, müssen die beiden tief in die Spielzeugtrickkiste greifen. Die sibirischen Tigervierlinge Alexa, Amba, Amura und Artjom sind mittlerweile sechs Monate alt und leben gemeinsam mit ihrer Mutter Aurora auf der Außenanlage. Zur Abwechslung gibt es heute eine große Kugel zum Umhertollen. Vor allem dem kleinen Kater Artjom hat es die Kugel besonders angetan. Kein Wunder, er ist ganz der Papa Darius. Außerdem in dieser Folge Panda, Gorilla & Co.: Seelöwenmädchen Aileen trainiert schon fleißig, Video-Grüße von Orang-Utan Mädchen Rieke aus England und gleich zweimal Nachwuchs bei den Wasserbüffeln. Original-Titel: Panda, Gorilla & Co. Laufzeit: 50 Minuten Genre: Reportagereihe, D 2016 Folge: 36