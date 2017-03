Natascha bittet Michael um eine letzte Aussprache. Er ist einverstanden und trinkt vor dem Treffen einen Tee, den ihm André geschenkt hat. Das Gebräu hat eine destabilisierende Wirkung und das Treffen mit Natascha läuft aus dem Ruder, so dass sie ihn nach Hause bringen muss. Michael gesteht ihr daraufhin seine große Liebe, doch Natascha nutzt seinen willenlosen Zustand nicht aus - Adrian nutzt jede Gelegenheit, um in Claras Atelier vorbeizuschauen. Ein Untersuchungsbericht von Michael belegt derweil, dass Beatrice nicht an Krebs erkrankt, sondern schwanger ist. Nach reiflicher Überlegung bietet Friedrich Beatrice an, während der Zeit ihrer Schwangerschaft am "Fürstenhof" zu bleiben - unter der Bedingung, dass sie ihm nach der Geburt das Kind überlässt. Charlotte ist überfordert, weil ihr Sohn Robert ihr völlig fremd ist. Als dieser ihr Lieblingsgericht kocht, ist sie sehr gerührt und die beiden kommen sich ein wenig näher. Melli weiß, dass Gerti die Einladung von André manipuliert hat und konfrontiert sie damit. Zur Versöhnung schenkt Gerti André einen Gute-Laune-Tee, den er an Michael weiterschenkt. Vor ihrer Abreise nach Sardinien versöhnt sich Gerti bei einem Abendessen mit André und Melli und bittet die beiden um eine Haarlocke. Am nächsten Morgen zeigt sich, warum: Gerti möchte eine Voodoo-Puppe von André basteln, falls ihr zu Ohren kommen sollte, dass er Melli schlecht behandelt.