Im Flusspferdhaus herrscht miese Stimmung, denn die Flusspferde sollen heute auch tagsüber im Nachtquartier bleiben. Das Wasser im Becken muss ausgetauscht werden. Aber erst wenn auch die letzten Mitbewohner des Beckens, die Karpfen, in Sicherheit gebracht worden sind, kann sich die Tierpfleger-Crew an den Großputz machen. Im Tierpark dagegen herrscht Aufregung bei den Wasserschildkröten. Hier steht Volkszählung auf dem Programm. 16 unterschiedliche Arten leben auf der Anlage im Krokodilhaus, da müssen die Tierpfleger den bürokratischen Überblick behalten: fangen, Geschlecht bestimmen und nach Schildkröten Art sortieren. Außerdem in dieser Folge Panda, Gorilla & Co.: Joghurt als Bestechung für die Ameisenbären, Jutesäcke als Spielzeug für die Orang-Utans und ein Blubberbad für ein Panzernashorn.