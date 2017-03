Was kostet die Liebe? - Ein Großstadtmärchen Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:00 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Inhalt
Nora schlägt sich mühsam in der Großstadt durch und hofft, dass ihr irgendwann doch noch der Durchbruch in der Werbebranche gelingt. Während sie sich von Praktikum zu Praktikum hangelt, hat ihre Cousine aus der Provinz andere Pläne. Emily nistet sich bei Nora ein und startet sofort einen Escort-Service. Ihr Terminkalender ist gut gefüllt, als sie sich den Magen verdirbt. Um ihre neuen Kunden nicht gleich zu versetzen, sucht sie eine Vertretung.

Original-Titel: What Price Is Love?
Laufzeit: 105 Minuten
Genre: Komödie, D 2016
Regie: Florian Knittel
FSK: 12

Schauspieler:
Nora Mira Bartuschek
Max Wagner Alexander Khuon
Emily Birte Glang
Freddy Marc Ben Puch
Cornelia Moralis Petra Berndt
Richard Rodenstein Klaus Peter Grap