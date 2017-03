Für den kleinen Panzernashornbullen Thanos soll es ein besonderes Spielzeug geben einen mit Heu gefüllten Jutesack, handgemacht von den beiden Tierpflegern Kay Weichbrodt und Philipp Herrmann. Eine schöne Beschäftigungsidee, wäre da nicht die knifflige Aufgabe für die Tierpfleger, den Faden durch das Nadelöhr zu bekommen. Im Vogelhaus des Berliner Zoos warten ganz andere Herausforderungen auf den Azubi Steven Kapalczynski. Im Rahmen seiner Ausbildung zum Tierpfleger wird er die nächsten sechs Wochen in diesem Revier verbringen. Voliere für Voliere heißt es nun für den Azubi im dritten Lehrjahr: saubermachen, Futterstellen auffüllen und zum Abschluss des Tages auch noch Futternäpfe spülen. Und das alles unter den strengen Augen von Reviertierpfleger Jörg Ulbricht und einer ziemlich neugierigen Mähnentaube. Ein paar Meter weiter im Aquarium haben die Tierpfleger die Großreinigung bereits hinter sich. Das Becken der Tilapia-Fische, dem größten Süßwasserbecken im Aquarium des Berliner Zoos, wurde in den letzten Wochen aufwändig renoviert. Die zahlreichen Bewohner, die dafür umziehen mussten, sollen heute zurück in ihre neue, alte Heimat gebracht werden. Außerdem bei "Panda, Gorilla & Co.": Die Maras bekommen ein neues Zuhause und im Tierpark gibt es eine neue Schildkröten-WG.