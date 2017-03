Obwohl Gunter verständnislos auf Sydneys Absicht reagiert, zieht sie die Schenkung ihres halben Anteils am "Drei Könige" an Patrick durch und verschafft dem überraschten Patrick damit große Befriedigung. Gleichzeitig verhärten sich die Fronten zwischen Patrick und Gunter, als der wie selbstverständlich davon ausgeht, dass er dessen Anteile umgehend zurückkaufen kann. Patrick fühlt sich gekränkt und schwört am Grab seines Vaters, das "Drei Könige" endgültig wieder in die Hände der Mielitzer-Familie zu bringen. Sigrid meint, dass für sie alles nur noch schlecht läuft - bis Ben verspricht, ihr bei der Wohnungssuche zu helfen und Peer sich spontan als Verbündeter gegen den Knebelvertrag mit dem Kaffee-Lieferanten Grollmann anbietet. Britta kommt bestens erholt aus dem Urlaub zurück und lässt sich von Carlas Sohn Timo als Testspielerin für die von ihm entwickelte Kimonade-App gewinnen. Theo kümmert sich aufrichtig um die nach der Trennung von Mathis angeschlagene Eliane und verwahrt sich gegen Unterstellungen, er würde bei ihr nur den "Gefühls-Abstauber" machen.