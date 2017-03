Im Aquarium des Berliner Zoos wartet eine anstrengende Aufgabe auf die Tierpfleger. Der Quallenzylinder ein Becken, das eigens für den Berliner Zoo entwickelt wurde muss gereinigt werden. Dafür sollen die gepunkteten Wurzelmundquallen rausgefischt und in ein anderes Becken gebracht werden. Also heißt es für die Bewohner ab in die Umzugseimer. Und für die Tierpfleger: ab in die Quallenröhre. Unter den Nashörnern des Berliner Zoos lebt Sorgenkind Ine. Ine, eine schon ziemlich betagte Spitzmaulnashorndame, hat wenig Appetit und ist sehr dünn. Aus diesem Grund soll sie ärztlich durchgecheckt werden. Dafür benötigen die Pfleger eine Blutprobe. Tierpfleger Carsten Schwend trainiert mit Ine beim Klickertraining, dass sich die ältere Dame freiwillig richtig für die Blutabnahme positioniert. Außerdem in dieser Folge "Panda, Gorilla & Co.": Quietschende Bälle begeistern die Bonobos, ein Ball mit Futter trainiert die Tapire und hüpfende Heuschrecken beschäftigen eine ganze Orang-Gruppe.